В зоне ООС двое украинских военных получили ранение в результате обстрела боевиков

13.03.2019 16:45

После того, как за предыдущие сутки в зоне ООС прошли без потерь, двое украинских военных получили ранения в ходе операции Объединенных сил в среду.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута, передают Українськi Новини.

В среду утром боевики дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего получили ранения и были эвакуированы в медицинские учреждения двое украинских военнослужащих.

"Напряженной остается обстановка на донецком направлении, где с начала суток произошло 2 обстрела… Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сказал он.

С 7:20 боевики начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил у Авдеевки.

Противник в течение 55 минут со стороны оккупированного Минерального вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщали Українські Новини, 7 марта боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов пять военных ВСУ получили ранения.

6 марта девять раз открывали огонь по позициям наших войск. Ни один военнослужащий в ходе боевых действий не пострадал.

До этого на Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ и понесли потери.

Источник: https://from-ua.com