- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ18:20
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника12:20
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное
Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют жилые районе во временно оккупированном Донецке и поля в районе населенного пункта Сигнальное. При этом знаки о минной опасности не выставляются. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), примерно в 20 м к северу от улицы Дунаевского, наблюдатели впервые увидели деревянную дощечку (с надписью «Мины» на русском языке) на вкопанной деревянной опоре.
В н. п. Сигнальное (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) команда СММ впервые зафиксировала 2 прогнившие деревянные дощечки (без надписей) на двух опорах примерно в 25 м к западу от дороги на западной окраине населенного пункта и на расстоянии примерно 100 м друг от друга. По оценке наблюдателей, это были самодельные предупредительные знаки о минной опасности. Команда СММ видела, что участки поля между дорогой и предупредительными знаками о минной опасности были обработаны, в то время как другие его участки, расположенные к западу от предупредительных знаков о минной опасности обработаны не были».
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, минирование
- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ18:20
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника12:20
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Михаил Саакашвили купил билет на самолет до Киева на 1 апреля20:00
- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО19:11
- К началу недели в Украину ворвется настоящее весеннее тепло18:40
- Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ18:20
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ17:30
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект