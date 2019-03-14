Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное

14.03.2019 09:15

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют жилые районе во временно оккупированном Донецке и поля в районе населенного пункта Сигнальное. При этом знаки о минной опасности не выставляются. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), примерно в 20 м к северу от улицы Дунаевского, наблюдатели впервые увидели деревянную дощечку (с надписью «Мины» на русском языке) на вкопанной деревянной опоре.

В н. п. Сигнальное (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) команда СММ впервые зафиксировала 2 прогнившие деревянные дощечки (без надписей) на двух опорах примерно в 25 м к западу от дороги на западной окраине населенного пункта и на расстоянии примерно 100 м друг от друга. По оценке наблюдателей, это были самодельные предупредительные знаки о минной опасности. Команда СММ видела, что участки поля между дорогой и предупредительными знаками о минной опасности были обработаны, в то время как другие его участки, расположенные к западу от предупредительных знаков о минной опасности обработаны не были».