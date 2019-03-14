«Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка

14.03.2019 21:00

Гражданин Российской Федерации и член незаконных вооруженных формирований Андрей Морозов «Мурз» рассказал о плачевном положении наемников в районе населенного пункта Желобок (Луганская область). Соответствующий пост он разместил в своем блоге на Livejournal.

По его словам, сейчас украинские военнослужащие контролируют дорогу из Кировска на поселок Донецкий и Желобок. Вся прилегающая местность простреливается ПТУРами — «не „Джавелинами“ даже, а собственными украинскими „Стугна-П“», что делает невозможной переброску подкрепления и боеприпасов.

«Таким образом, передовые позиции „Призрака“ на Желобке в дневное время практически изолированы от тыла, и у противника, как только высохнет земля и встанет „зеленка“, будет целый световой день для того, чтобы, при уже имеющемся превосходстве в 3−5 раз, не перебрасывая дополнительных сил, разделаться с обороняющимися там „призраковцами“», — сетует наемник.

По данным сайта «Миротворец», уроженец Москвы Андрей Морозов незаконно проник на территорию Украины, участвовал в боевых действиях против ВСУ, в том числе в районе Дебальцево. По собственному признанию, в 2014 году в городе Антраците попал в плен к атаману Козицину, где подвергся пыткам.

«Активно занимается антиукраинской пропагандой, сбором средств и снабжением боевиков НВФ».

Был судим. В 2008 году приговорен к трем годам лишения свободы. Освобожден условно-досрочно в 2009 году.

Источник: https://donpress.com