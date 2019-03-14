«Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление

14.03.2019 14:09

«Экс-министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что подразделения НВФ — это всего лишь наемники, для которых неважно на кого работать и кого убивать. Соответствующее заявление Стрелков сделал в интервью пропагандисту Максиму Калашникову.

По его словам нынешние члены НВФ абсолютно беспринципны и циничны. Стрелков уточнил:

«Они за эти 15 тысяч (рублей), которые там очень неплохие деньги, если понадобится, и в свой народ будут стрелять. Там основной контингент — люди, которым на все наплевать».

При этом он признал, что «ДНР» до сих пор финансирует Кремль:

«Они получают деньги не из казны „республики“! И они не ополченцы. Нет уже ополчения! Ополчение кончилось после дебальцевской кампании. Это контрактники».

Источник: https://donpress.com