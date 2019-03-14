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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ

14.03.2019 18:20
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Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ

В зоне ООС на Донбассе в районе Водяного украинские военные бойцы ВСУ сбили беспилотник членов НВФ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В штабе отметили, используя «весеннее перемирие, противник продолжает ведение разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА. В штабе рассказали, что с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадрокоптер «Фантом-4ˮ на Мариупольском направлении».

Сейчас военные передали сбитый БПЛА специалистам специальных подразделений для изучения собранной им информации, в том числе и о бывших владельцах.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Мариуполь, беспилотник, ВСУ, НВФ
 
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