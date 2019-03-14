Порошенко сегодня посетит Донбасс

14.03.2019 13:30

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 14 марта, отправляется на Донбасс. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

«Бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды Вооруженных сил или Национальной гвардии. Они хорошо подготовлены, вышколены и оснащены. Сейчас лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев», – написал Порошенко.

Источник: https://dnews.dn.ua