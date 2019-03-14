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В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»
Жителям временно оккупированных территорий Донецкой области в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ». Однако, паспорта получат не все и не сразу. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР» и российские оккупанты время от времени для «поддержания духа» распространяют среди жителей временно оккупированных территорий слухи о том, что «вот-вот» с «первого….» начнется выдача паспортов РФ. Однако, теперь эта новость идет с «уточнением» — первыми паспорта получат «военные». Также появился один интересный нюанс – «в паспорте будет ростовская прописка», а «за три месяца нужно на рф где-то по натуральному прописаться».
Однако, жители временно оккупированных территорий не верят ни единому слову из этой пропагандисткой шумихи, т.к. подобная информация о «выдаче паспортов с первого…» озвучивается ежемесячно, начиная с 2014 года. Люди предполагают, что таким образом оккупанты хотят вывести боевиков с временно оккупированных территорий. Однако, некоторые опасаются, что после «выдачи паспортов» РФ может предпринять открытое вторжение, заявив, что «спасает своих граждан».
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий Донетчины в соцсетях:
«Услышали сегодня, с мая Паспорта рыфы уже будут давай в ордло, бланки уже завезли. В первую очередь военным, потом по желанию. Но что-то кажется, что это подготовка к эвакуации?! Промышленность спи@дили теперь людской ресурс насунут, затем красивая картинка на тв и взад ордло в Украину»,
«Было с марта, теперь с мая ...»,
«Грит вроде оооочень точно»,
«Я это точно слышу чуть ли не каждый месяц с сентября 14 -го»,
«Посмотрим, уже совсем недолго подождать»,
«И вот так с конца 14-го. В мае скажут шо в июле вот совсем точно. 146 %»,
«Ну по слухам не все получат сразу, а только… вроде ростовская прописка, и якобы в течении трёх месяцев нужно на рф где-то по натуральному прописаться»,
«Насчёт паспортов я тоже слышал, от бывшего военного»,
«В апреле будет ровно 5 лет этим слухам Их с завидной регулярностью распространяют для призрачной надежды светлого будущего еще с момента когда «Ефремов завез бланки в паспортные столы»»
«Та ладно вам. А что если с мая не дадут, или дадут но не с мая, а по морде. imho вероятность паспортизации исчезающе мала»,
«Да пусть уже выдают рос. бумажки желающим и эвакуируют их в Магадан»,
«Лишь бы под эти т.н. слухи, не придумали что то другое провернуть, дабы обратить всех держушихся в оборотней».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, прописка, ДНР
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