В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года

14.03.2019 20:40

Оккупационные власти «ДНР» сгоняют бюджетников временно оккупированного Донецка и других городов на «митинг» против проведения выборов в Украине. Даже бывшие сторонники «ДНР» возмущены и отказываются идти на «митинг». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» и российские оккупанты 31 марта 2019 года сгоняют бюджетников из временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов на «митинг» против проведения выборов в Украине. Ранее планировался «митинг» для передачи президенту Украины Петру Порошенко некой «медали», но теперь тематика митинга изменена.

Однако, независимо от того, какова будет тематика «митинга», бюджетники, даже бывшие ярые сторонники «ДНР» отказываются идти на этот митинг и подчеркивают, что «правительство ДНР» нравственно нездорово и занято только проведением «митингов».

Вот что пишут жители «ДНР» в соцсетях:

«Донецьк. Бюджетникам заявили 31 березня "… Обязательное присутствие на митинге, явка 100% больные, кривые, кто не может будет автобус..." Даже самая упоротая вата истерически ржет)))»,

«А что такое, ватная работница ПФ дыры Алиночка, уже разонравилось с дыротряпкой бегать?))))»,

«У меня не осталось нематерных слов. Наше на всю голову больное руководство собирает в приказном порядке митинг на 31 марта «против выборов внаукре». Вот на…а этот … цЫрк?!?!? Ни…а не работает, эато бюджетники «митингуют». Всем нас…ать, но картинку нАдА следать»,

«Мне тоже одна ватница жаловалась, мол вы видели, какой БП построили в Новотроицке? Даже в Успенке далеко такого нет… Наверное, мы никому не нужны, ни тем ни другим. Два года назад и думать не хотела о возвращении Донецка в Украину, а теперь печалится»

«Пусть начинают гладить флаг и учить гимн»,

«Эх, если бы это было так, но мы то знаем ...»,

«Отож...»,

«Получается дырявые против волеиз'явления народа?»,

«Да кто их л…ногих поймет!!!!».

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