Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»

14.03.2019 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»

В Горняцком районе неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области к пятилетию аннексии Крыма Россией появится сквер «Русская весна». Об этом сегодня сообщила так называемая «заместитель руководителя ЦИ „ОД ДР“ по организационной работе» Евгения Коринец.

Так, она отметила:

«Мы запланировали на 22 марта закладку сквера „Русская весна“ в Макеевке в Горняцком районе. Она приурочена к пятилетию воссоединению Крыма и Российской Федерации. Начало мероприятия в 10:00. Мы приглашаем всех».

По ее словам, на территории будущего сквера уже растет порядка 300 саженцев крымских сосен, планируется высадить еще около сотни деревьев. Здесь же будет оформлена отдельная площадка с камнем в виде полуострова Крым и названием парка.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, Макеевка, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх