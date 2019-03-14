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В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника
14.03.2019 12:20
В социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Луганщины активно обсуждают информация о том, что главарь «ЛНР» Леонид Пасечник вскоре покинет занимаемую «должность» из-за болезни. Об этом сообщают пользователи в соцсети.
Так, пользователь «ЛНР (Колывано — Бджолария) отмечает, что Пасечник, якобы уже завтра объявит о своей отставке:
«К вечеру понесли новые слухи по Луганску. Якобы, завтра Леня заявит о своей отставке по болезни, приемник Владик Дейнего (Ракетчик Станичанский). Завтра все и узнаем. Хотя, Колывана в отставку отправляли аж 2,5 года, но все-таки отправили, благодаря Корнету. А Леню только 2 месяца».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ЛНР, ОРЛО, Пасечник
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