В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника

14.03.2019 12:20

В социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Луганщины активно обсуждают информация о том, что главарь «ЛНР» Леонид Пасечник вскоре покинет занимаемую «должность» из-за болезни. Об этом сообщают пользователи в соцсети.

Так, пользователь «ЛНР (Колывано — Бджолария) отмечает, что Пасечник, якобы уже завтра объявит о своей отставке:

«К вечеру понесли новые слухи по Луганску. Якобы, завтра Леня заявит о своей отставке по болезни, приемник Владик Дейнего (Ракетчик Станичанский). Завтра все и узнаем. Хотя, Колывана в отставку отправляли аж 2,5 года, но все-таки отправили, благодаря Корнету. А Леню только 2 месяца».

Источник: https://donpress.com