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Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют
Сегодня ЦИК создала специальные избирательные участки в исключительных случаях на территории военных частей. Это решение было принято на основании представления Министерства обороны для обеспечения избирательных прав военнослужащих на территории Донецкой и Луганской областей, плюс один участок образован на территории Львовской области. Об этом информирует replyua.net, со ссылкой на аналитика гражданской сети «Опора» Александра Клюжева.
Он отмечает, одновременно с образованием специальных избирательных участков были образованы участковые избирательные комиссии. Состав УИК создан по представлению Минобороны, на таких участках не предусматриваются члены комиссии, представленные кандидатами на пост президента Украины. Еще на сайте ЦИК нет полного перечня участков, но ориентировочно речь идет о 80 избирательных участках для волеизъявления военнослужащих Украины, в Донецкой области – 65, Луганской – 14, Львовской – 1.
По словам Клюжева, ориентировочное количество избирателей на новосозданных участках – 40 тысяч человек. С 16 членов ЦИК двое воздержались при голосовании за решение ЦИК, это Татьяна Юзькова и Андрей Евстигнеев. Как пояснила Татьяна Юзькова, у нее не было достаточных оснований считать обоснованным решение образовать избирательный участок на территории Львовской области. ЦИК обещает предоставить информацию о порядке доступа наблюдателей на специальные избирательные участки на территории воинских частей. Читайте также – каждый десятый украинец не придёт на выборы.
Теги: Донбасс, президент, военные, выборы президента, ООС
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