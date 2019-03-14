Жители "ЛНР" массово снимают деньги и "штурмуют" магазины

14.03.2019 08:00

Слухи о планах террористов "ЛНР" закрыть "границу" со свободной Украиной вызвали панику в "республике".

Мирные жители устроили "армагеддон", готовясь к "осаде". О ЧП на линии разграничения на Донбассе "гудят" в социальных сетях, передает "Диалог.UA". Жители "ЛНР" начали "штурмовать" подконтрольные Киеву населенные пункты на линии разграничения из-за слухов об "осаде".

Об этом сообщила в Twitter пользователь под ником "Украиночка". "В Станице Луганской армагеддон. Прошел слух, что 31.03 закроют орки блокпосты и никого пускать не будут, чтоб не голосовали (на выборах президента - ред.)" - рассказала очевидица.

По ее данным, эти слухи вызвали у жителей "республик" настоящую панику. Они ринулись готовится к последствиям, в частности, снимать деньги с банковских карточек и закупать провизию. "Ненависть, злоба, давка, драки, пустые банкоматы и кассы… В ближайших населенных пунктах тоже пусты. Ночуют, (очереди по) записи. В магазинах с полок сметают все, не глядя на цены", - рассказала "Украиночка". Информацию подтвердили другие комментаторы, уточнив, что такая же ситуация и в Майорске.



Показательны и настроения жителей ОРЛО. "Первый раз за все годы в толпе не было проклятий в нашу сторону. Только страх за пенсию и полное убеждение, что России они не нужны. Злоба зашкаливала, но не на Порошенко", - рассказала "Украиночка".



Источник: www.dialog.ua