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Флаг Украины в Донецке снимали с участием саперов
15.03.2019 08:10
Появившийся вчера, 14 марта, флаг Украины в неподконтрольном украинскому правительству Донецке снимали при помощи саперов.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, под флагштоком, на котором был поднят флаг, якобы была оставлена коробка с неизвестным содержимым. Место вокруг флагштока было оцеплено, работали снайперы.
«Неизвестные подняли флаг Украины и положили под него коробку, имитирующую ВУ», — говорится в сообщениях.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, флаг, снайпер, взрывное устройство, соцсети, саперы
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