На Донетчину надвигается штормовой ветер

15.03.2019 20:03

В Донецкой области завтра, 16 марта, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, сильный ветер. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«По данным Укргидрометцентра, в течение суток 16 марта и ночью 17 марта на Донетчине порывы ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.