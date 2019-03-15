«Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ

15.03.2019 12:08

На Донбассе погибла известная член НВФ с позывным «Кира», обещавшая «отстреливать украинцев».

Об этом на своей странице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает donpress.com.

Он опубликовал фото погибшей участницы НВФ и отметил:

«01.03.19 пополнилась очередным бойцом, позывной „Кира“, данные уточняются. Все будет Украина и победа за нами!».