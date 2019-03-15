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Архив - Донецкая область

«Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ

15.03.2019 12:08
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«Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ

На Донбассе погибла известная член НВФ с позывным «Кира», обещавшая «отстреливать украинцев».

Об этом на своей странице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает donpress.com.

Он опубликовал фото погибшей участницы НВФ и отметил:

«01.03.19 пополнилась очередным бойцом, позывной „Кира“, данные уточняются. Все будет Украина и победа за нами!».



Теги: Донбасс, фото, гибель, Новороссия, ВСУ, соцсети, НВФ
 
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