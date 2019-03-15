Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"

15.03.2019 07:28

Утверждения некоторых жителей оккупированной части Донбасса, что нынешний период в жизни региона сопоставим с "лихими 90-ми", которые люди пережили, значит переживут и сегодняшние невзгоды, абсолютно несостоятельны.

От этого беспочвенного и глупого "оптимизма" не оставляет камня на камне одно простое сравнение, пишет блогер из Донецка Иосиф Пиначет, которого публикует на своем сайте Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

И для этого сравнения понадобится… металлолом. А точнее – источники его происхождения. Если в 90-е сдавали то, что было невостребованным на оставшихся после развала СССР промышленных монстрах, то сейчас режут на металлолом и вывозят в РФ то, что до 2014 года работало и было источником благосостояния для населенных пунктов Донбасса. "В 1990-е годы на Донбассе все мы были фанатами тяжелого металла в самом прямом смысле. Закончилась эта вакханалия только в начале 2000-х. Как раз закончился первый передел советского наследия и порезали все, что оказалось ненужным. Остальное приватизировали или взяли в аренду. У простых людей понемногу начала налаживаться жизнь, появился стабильный доход, казалось, что кошмар 90-х остался позади. У меня много знакомых шахтеров, энергетиков, железнодорожников. После 2002-го они стали забывать кошмар тех лет: непрерывные кражи кабелей, рельсов, вагонеток, цепей, труб, букс с вагонов, троллей контактной подвески",- отмечает блогер. По сути, сегодня уничтожается основа основ Донбасса – его промышленность. И, как отмечает блогер, делают это не "бандеровцы" и не "солдаты НАТО", а "освободители", которые ведут Донбасс в "русский мир". А "русский мир", как оказалось, совершенно не совместим с донбасской промышленностью. По одной простой причине: предприятия региона – прямые конкуренты российских предприятий. А кто же пойдет супротив кураторов? "Вроде всплыли в середине нулевых, с трудом преодолели кризис 2008-го, но счастье было недолгим. С приходом Януковича наступило такое "покращення" по всем фронтам, что в конце 2013-го грянула революция. Казалось бы, где революция, и где металлолом? Но все в этом мире взаимосвязано самым причудливым образом. Первое большое падение цен на сталь случилось как раз в кризисном 2008-м, а после плавного роста в 2009-2013-хх годах — новое падение в 2014-м. Это одна из многих причин спада в экономике Украины, и Донбасса в том числе.",- рассказывает блогер. "Воровать на войне дело простое и приятное. Не киевская хунта и бандеровцы превратили в руины и сдали в металлолом шахту Октябрьская и аэропорт Донецка. Не они вывезли фурами станки с завода Точмаш. Это сделали оккупанты и их пособники из местных. "Антифашисты" в 2014-м успели порезать и сдать в металлолом несколько сотен вагонов и никем не подсчитанные километры рельсов", - добавляет Пиначет. Потому и простаивает на горячей консервации тот же Донецкий металлургический завод. Все очень просто: металлургия – вотчина олигархов из ближнего круга Владимира Путина. Как и добывающая промышленность. А значит, режут на металл шахты. Потому, как полагает блогер, порезка жизненно важных предприятий на металлолом станет в обозримом будущем одним из основных источников существования "республики". Но путь этот – в "прекрасное никуда", поскольку металл закончится. "Что делать с этим "счастьем"? Я считаю, что надо купить водки и кокаина на всех жителей гетто, а на сдачу устроить салют. Потому что светлого будущего у недоразумения из трех букв не предвидится, как не крути. Великая Октябрьская Революция большевиков пришла к успеху с помощью кокаина и водки, коих было в изобилии у балтийских матросов и прочей шпаны",- пишет блогер. "Современная Россия тоже не отстает. Первенство по потреблению героина принадлежит ей не первый год. Так чем же мы, в нашей молодой "республике" хуже? С водкой и кокаином в прекрасное никуда — это самая лучшая стратегия развития того, что и так не существует. Поймите правильно. Если мы сами не пропьем все, то это сделают солдаты НАТО", - колко резюмирует Иосиф Пиначет.