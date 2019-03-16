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Боевик признался, как расстреливал жителей Донецка и бойцов ВСУ
Жизнь в нищете и бесправии, потребление огромного количества спиртного, изломанная психика и неумолимо приближающийся безрадостный финал. Таков "дембель" рядового боевика "ДНР", пишет житель Донецка, известный блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".
Он пишет, что два года собирался пересказать этот услышанный им монолог "защитника русского мира" и наконец-то решился. "Я два года не решался написать этот текст, ибо статья реально страшная и жесткая. Но сейчас пришло время, ибо некоторые двуногие особи с Украинскими паспортами до сих пор не поняли, за что и против кого идет война на Востоке Украины. Рассказ будет от первого лица, чтобы максимально передать кашу в голове коллаборанта и ненависть. Слепую ненависть ко всему, что связано с Украиной", - написал в аннотации к рассказу предателя Украины блогер. Этот житель Донецка, а сейчас – РФ – упоротый "ватник", и в 2014 году его не нужно было особо убеждать в необходимости "защищать Донбасс от бандеровцев". Он по своей воле активно участвовал в "русской весне", в частности в захвате админзданий. И даже активное и совсем не скрываемое участие во всем этом беспределе "засланных казачков" из России не вызвало ни малейших сомнений в том, что – "дело – правое". Дальше – больше. Предатель, не колеблясь, взял в руки оружие и пошел "защищать русский мир". И тоже – с уверенностью в "правоте" своего дела. "С марта по май я помогал лично и участвовал в захватах админзданий в Донецке. Да, в основном это были картинные захваты (с одного входа мы делали картинку для рос сми, а во втором нам открывали двери и запускали вовнутрь), но я лично участвовал в так называемых захватах оружейных складов МВС Украины, блокировании военных частей в Донецке и т. д. Русские нам конечно помогали, я этого не скрываю, без них у нас бы вообще ничего не вышло. После захвата админзданий и складов вооружений я понял, что должен с оружием "защитить" Донбасс, и пошел воевать в "Восток" Ходаковского", - рассказал террорист. "Ранение я получил под Саур-Могилой. Никогда не забуду после удара артиллерии с территории рф нас послали зачищать один из близлежащих поселков, и как мы добивали всех, кто выжил. Мы не жалели никого вообще, мы добивали даже мертвых. Группа Мильчакова помогала нам зачищать тот поселок, мы учились у них безжалостности: как убивать женщин и девушек, как убивать семьи тех, кто помогал Украм, как снимать с мертвых все, что может пригодиться и идти дальше. Зачистка была похожа на боевик, только спецэффекты в разы круче. Первого Украинца я убил за то, что на вопрос: зачем ты сюда пришел? он ответил что-то вроде - "захищати територіальну цілісність України". Он был пленный, но я решил, что нет ему пощады. И пристрелил на глазах у его сослуживцев. После этого мне недели 2 снились кошмары с тем Украинцем + иногда спазмы гортани были. Но русский кадровый офицер сказал, что это нормально и чтоб я не переживал", - продолжил свой рассказ боевик. Саур-Могила, Дебальцево, Углегорск, ДАП… Террорист прошел немалый "боевой" путь, устланный трупами – и украинских военных и своих "сослуживцев" по незаконным вооруженным формированиям. И опять-таки то, что и россияне, и местные колаборанты воевали, поправ все нормы международного права: добивали раненых украинских солдат, не жалели мирных жителей. "Учили убивать меня русские инструктора, специалисты экстра класса. Да, много муштровали, но результат того стОит. Первый боевой выход в качестве снайпера помню очень хорошо: я работал в двойке с кадровым русским военным из Дагестана под ДАПом. Винтовки нам привозили из рф, патроны и оптику тоже. За время боев за ДАП моя штурмовая рота потеряла треть личного состава, но я отработал на отлично: убил 5 Киборгов, 2 водителей мтлб (в шахте накопал патрон со стальным сердечником)+ в 1 машину я попал с рпг. После захвата Аэропорта мы зачищали территорию гранатами и стреляли наугад. Раненых и оставшихся под завалами не жалели, добивали их. За свою службу под ДАПом я получил крест дыныры и еще пару медалек", - признался сепаратист. А потом наступило… Нет, не прозрение. Разочарование. Увиденного на полях сражений было слишком много для того, чтоб вера в идеалы "русского мира" оставалась непоколебимой. Видел боевик, как погибших россиян и местных колаборантов хоронят, как биомусор – просто закапывают. В то же время погибших украинских солдат провожают в последний путь как Героев. Видел полное равнодушие дончан к своим "освободителям" и в противовес этому – мощнейшее волонтерское движение в Украине. И, самое главное, видел, как практически на глазах разрушался миф о "не умеющих воевать украх", как ВСУ превращали в фарш тысячи "русскомирцев". И видел, как и российским кураторам, и местной оккупационной "власти" было все более наплевать на оснащение своей "армии", как людей посылали на верную смерть без зазрения совести. "Из того состава штурмовой роты, что я начинал, 4 раза на 90% обновился личный состав. Мы похоронили почти 120 человек местных парней, а 70 трупов россиян отправили домой к женам и родне в цинковых гробах. Грустно то, что я видел горы трупов наших бойцов, которые россияне использовали как пушечное мясо. Этих бойцов не считал никто, их хоронили быстро и по частям, хотя именно они ложились костьми там, где не могла результата добиться артиллерия. Правда, свою супер-пупер спецуру русские тоже не жалели во время масштабных боев, их прикапывали как собак. После захвата Дебальцево очень много бойцов переплавили вместе с сожженными машинами, ибо никто не хотел доставать обгоревшие тела и отмывать сгоревшую броню от трупов. Вообще, хочу сказать, что нам нагло врали по тв, по радио и в интернете про тупых Укров. В реальной они оказались хитрые и мстительные, они постоянно развивались в плане тактики и стратегии + им всегда волонтеры помогали, в отличие от нас (за время моего пребывания в армии дыныры жители Донецка мне даже носки не купили", - пожаловался оккупант. В результате психика сепаратиста дала серьезный сбой, его мучают кошмары, от которых он безуспешно спасается беспробудным пьянством. Живет в России на "птичьих правах", так как из документов у него – только "паспорт" "ДНР", украинский он выбросил еще в 2014 г. Работает на неквалифицированной и низкооплачиваемой работе, за которую получает на треть меньше, чем россияне. И выхода из этой ужасной ситуации не видит. Есть только жуткое понимание того, что стал одним из "защитников" интересов России, которых эта страна-агрессор без зазрения совести предала. "Грустно все. Сейчас я живу в рф, уехал к родственникам, ибо бухать начал и кошмары каждый день снились на гражданке. Имею паспорт дыныры, русский не дают, а украинский выбросил в 14 году. Получаю зарплату в рф ниже на 30 %, чем получает россиянин, выполняя аналогичную работу",- рассказывает предатель. "Воевать больше не хочу. Идея наваросии предана в Минске. Дедам я свой долг отдал, против фошиздов повоевал. Не жалею ни о чем, но и быть мишенью не хочу - Украм постоянно оптику и винтовки привозят, а в армии дыныры берцы дырявые. Позорище. Службу в рядах дыныры вспоминаю как ночной кошмар. Часто опять снится тот хлопец, которого я убил за то, что он "захищав територіальну цілісність України", он зовет меня к себе, без злости и ненависти. После этого я просыпаюсь с комом в горле и в холодном поту, курю, выпиваю стакан водки и понимаю, что я по сути никто в рф, хоть и убивал за интересы россии, а того хлопца хоронили как героя. Россия меня предала. Грустно", - подытожил свой рассказ террорист.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, расстрел, ВСУ
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