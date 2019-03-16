Боевики «ДНР» обустраивают объекты для танков и траншеи

16.03.2019 12:11

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области обустраивают новые объекты для танков и роют новые траншеи.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«12 марта на полигоне возле н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 26 танков (девятнадцать Т-72 и семь Т-64), а также недавно сооруженный объект (не было видно на изображениях от 7 ноября 2018 года), на территории которого был зафиксирован 1 из упомянутых выше танков, прочее вооружение военного типа и примерно 20 глубоких пустых укрытий для техники.

13 марта БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 400-метровую траншею (не было видно на изображениях от 27 октября 2018 года) примерно в 3 км к востоку от н. п. Саханка (24 км к северо-востоку от Мариуполя)».