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Боевики ударили по украинским военным и получили смертельную ответку
В пятницу, 15 марта, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Из вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, огонь открывался трижды. Противник обстреливал наши войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск были обстреляны два раза:
из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоселовка вторая;
из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов – вблизи села Широкино.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял наши позиции:
дважды, из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем – в районе села Крымское;
из противотанкового ракетного комплекса – около населенного пункта Новозвановка;
из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станица Луганская.
"Потерь среди наших защитников нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 15 марта два оккупанта были уничтожены", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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