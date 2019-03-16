Боевики "выжигали" позиции ВСУ атаками из ПТРК, 120-мм минометов и гранатометов

16.03.2019 12:33

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" вели обстрелы позиций ВСУ из 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов.

Штаб ООС сообщил о том, что армия РФ на Донбассе вела обстрелы в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" и "Север", передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что противник дважды обстрелял украинских военных из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новоселовка Вторая. Также боевики атаковали из минометов калибра 120 мм и автоматических сословных гранатометов вблизи села Широкино. Кроме того, оккупанты РФ ударили из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем в районе села Крымское, а от огня из противотанкового ракетного комплекса пострадали бойцы ООС около населенного пункта Новозвановка. Вблизи поселка городского типа Станица Луганская сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия.