Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского

16.03.2019 14:51

Лидер «Союза добровольцев Донбасса», экс-главарь «ДНР» Александр Бородай рассказал, как в 2014 году вместе с убитым главарем ОРДО Александром Захарченко и «министром обороны» Владимиром Кононовым отменяли «дурацкие» распоряжения экс-главаря подразделений НВФ Игоря Гиркина — Стрелкова.

По словам Бородая, после Славянска Гиркин был совершенно «выжат» и отдавал «нелепые» приказы, передает donpress.com.

Также, он прокомментировал информацию о том, почему сделал своим «наследником Захарченко, а не Ходаковского, который по его словам был человеком «ахметовским»:

«Мне эту республику удалось отжать у Рената Леонидовича Ахметова. Ни в какие альянсы с Ахметовым я категорически не вступал. Хотя переговоры с ахметовскими людьми я вел, они были неизбежны и организовывал их Александр Сергеевич Ходаковский, который никак не мог стать моим наследником, в отличие от Захарченко».

При этом Бородай добавил, что, как человек Ходаковский ему нравился, хотя и был ненадежным.