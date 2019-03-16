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День шатателя: В «ДНР» предлагают установить новый праздник
16.03.2019 22:15
Жители временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области возмущены обилием «праздников», которые устраивает «ДНР». Так, в социальных сетях обсуждают два новых профессиональных праздника – «день пчеловода» и «день геолога», которые учредил «глава ДНР» Денис Пушилин.
«На фоне дичайшей безработицы и обнищания населения– это очень важное и и архисвоевременное решение главы. Как мы бы смогли жить и развиваться без этих важных дней в нашей жизни-то? Бурные и продолжительные аплодисменты. Когда же примут постановление об установлении "Дня шатателя режима"», – написал дончанин Сеня.
В комментариях пользователи пишут.
- Кот: «Еще нужно установить день балабола для всех работников всех министерств»;
- Любовь: «Дятлы на отжатом бюджете»;
- Сергей: «Припоздали малость, а так – норм! Ждем день подводника и библиотекаря»;
- Елена: «Создают видимость работы. Теперь еще, помимо счетной палаты в молодежный парламент идет отбор. Надо же своих детей и братьев пристроить к кормушке. По-факту, у них отчитаться-то, о конкретно проделанной работе нечем. Для людей улучшение уровня жизни показатель работы»;
- Елена: «Все профессии нужны, все профессии важны. Но особой популярностью пользуется, безусловно, день учителя. А геологи вообще редкость, все за туманом в тайгу уехали, но мы не сдаемся, будем отмечать»;
- Алиахим: «День безработного, а лучше месяц»;
- Любовь: «Ой, ну каждый день все бредовее и бредовее затеи. Массовики – затейники».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, праздник, ДНР, боевики
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