Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»

16.03.2019 09:25

В одном из пабликов в социальных сетях, посвященном жизни во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке, опубликовали трогательное фото со стадиона «Донбасс Арена»., пишет ДонПресс.

На снимке изображен мужчина, держащий на руках сына и рассматривающий внутреннюю чашу стадиона, которая находится в очень плачевном состоянии.

«Верните мне мой 2012», — гласит подпись к фото.

«Да и всю нашу прошлую жизнь», — пишут в ответ другие комментаторы.