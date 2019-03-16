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Архив - Донецкая область

Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»

16.03.2019 09:25
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Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»

В одном из пабликов в социальных сетях, посвященном жизни во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке, опубликовали трогательное фото со стадиона «Донбасс Арена»., пишет ДонПресс.
На снимке изображен мужчина, держащий на руках сына и рассматривающий внутреннюю чашу стадиона, которая находится в очень плачевном состоянии.
«Верните мне мой 2012», — гласит подпись к фото.
«Да и всю нашу прошлую жизнь», — пишут в ответ другие комментаторы.



Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, фото
 
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