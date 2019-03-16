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Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО
16.03.2019 14:33
В сети показали видео учений Сил специального назначения Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
Ролик опубликовал в Twitter блогер с ником Конопляний Джмелик, передает apostrophe.ua.
По информации штаба ООС еженедельно спецназовцы практикуются в стрельбе из различного стрелкового оружия и гранатометов, в инженерно-саперной деле, тактической медицине, а также постоянно поддерживают свою физическую форму.
Кроме того, бойцы спецназа разрабатывают сценарии возможного контакта с противником, тренируются действовать командой в той или иной ситуации.
Теги: Донбасс, стрельба, тренировка, учения, снайпер, спецназ, ВСУ, ООС
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