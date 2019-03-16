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Архив - Донецкая область

«Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе

16.03.2019 18:42
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«Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на договоренности представителей ТКГ о прекращении ведения огня, российские наемники, оккупировавшие определенные районы Донецкой и Луганской областей, начали активно, мощно, из запрещенного оружия обстреливать позиции украинских защитников. 

Как сообщают корреспонденты replyua.net со ссылкой на сообщение штаба ООС, представители НВФ обстреляли бойцов ВСУ из 120-миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов. В сообщении отмечается, что российская армия на Востоке украинского государства вела обстрелы в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» и «Восток».

Кроме того было зафиксировано, что враг два раза обстрелял украинских защитников из минометов 82-мм калибра, а также станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новоселовка Вторая. Более того, враг во время обстрела использовал 120-миллиметровые минометы, а также гранатометы возле Широкино. Во всю выжигали землю боевики из 120-миллиметровых минометов и возле Крымского. Вблизи Новозвановки украинские защитники пострадали от выстрелов боевиков из ПТРК. Ранее глава националистов Украины, нардеп Билецкий заявил, что власти Украины никогда не прекратят войну на Донбассе.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ООС
 
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