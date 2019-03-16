Оккупанты РФ несут потери и считают "200-х": ВСУ пресекли точными ударами провокационный огонь врага

16.03.2019 11:29

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о новых провокационных нападениях сепаратистов "Л/ДНР" на линии фронта на Донбассе.

За минувшие сутки, 15 марта, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что противник трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В частности, военные ВС Украины констатировали, что боевики вели огонь в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" и ответственности оперативно-тактической группировки "Север". К счастью, потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены. "С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - отметили в пресс-центре ООС.