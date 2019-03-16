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Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ

16.03.2019 21:00
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Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ

С начала текущих суток в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, по состоянию на 18:00 зафиксировано 2 обстрела позиций подразделений Объединенных сил со стороны подразделений НВФ. В ходе обстрела противник применил запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Члены НВФ из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Хутор Вольный.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, НВФ
 
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