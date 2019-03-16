С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы

16.03.2019 13:32

С временно оккупированных территорий Донецкой области через временно неконтролируемый пункт пропуска Успенка в направлении РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках, очередь которых растягивается на несколько километров.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«13 марта 2019 года, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе около н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) на протяжении примерно 45 минут, члены патруля Миссии отметили, что в Украину въехали 4 автомобиля и 1 тентованный грузовик. В то же время наблюдатели видели, что из Украины выехали 28 автомобилей и 55 грузовиков (из них 52 тентованных грузовика и 3 автоцистерны; 24 с украинскими номерными знаками). СММ отметила необычно длинную очередь из грузовиков (2 км) на выезд из Украины. Двое стоявших в очереди водителей сказали наблюдателям, что ждут уже 14–18 часов».

14 марта 2019 года «пребывая в пункте пропуска на границе недалеко от н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение около 1 часа, команда СММ видела, что в Украину заехали 15 автомобилей, а также 2 автобуса. В то же время из Украины выехали 15 автомобилей и 2 тентированных грузовика. Патруль Миссии снова отметил нехарактерно длинную очередь из автомобилей, грузовиков и автобусов, ожидавших выезда из Украины».