Ситуация на линии разграничения сегодня, 16 марта: У КПВВ «Майорское» - большая очередь

16.03.2019 08:32

Сегодня, 16 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 255 авто.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.

Сегодня утром у них на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 20/70;

«Марьинка» - 10/70;

«Новотроицкое» - 0/40;

«Гнутово» - 20/25.