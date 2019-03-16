Таксист, переехавший из Донецка в Киев: «При Януковиче было лучше»

16.03.2019 10:04

Украинцев возмутила история о возможной коррупции в Киеве при реконструкции Почтовой площади во времена президентства Виктора Януковича.

Диалог с водителем такси, озвучившим соответствующую информацию, опубликовал журналист Игорь Соловей, пишет from-ua.

«Я из Донецка. Там сейчас п***ец. Но и наши власти – уроды. В стране бардак, вот при Януковиче было круче. У меня в Донецке свои три СТО были, потом работал в «Укравтодоре» – по знакомству устроили, пролоббировали. Ну и заплатил конечно же», – приводит журналист слова своего собеседника.

«Реконструкцию Почтовой знаете? Я делал! Денег сп***ил немеряно… Сейчас в Киеве в «Убере» работаю», – заявил таксист из Донецка.

Соответствующая история тут же вызвала реакцию в социальной сети.

«Ну… Нет слов…», «Атомную бомбу знаешь? Я делал», «Безнадежен», «Что-то мало он украл, если сейчас таксует. Хотя тогда становится понятной ненависть к сегодняшней власти — наверное себе план краж на десять лет вперед составил, а тут облом.», «Спиздил немерено денег и работает таксистом? Что-то тут не то», «Вот на такого фашиста с половинкой кирпича не грех».