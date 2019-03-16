В «ДНР» отбирают машины у переселенцев

16.03.2019 15:15

Переселенцы из временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка, приехавшие проведать родных, сталкиваются с новой проблемой. О ней они рассказывают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.

«Может, кто подскажет: если прописка донецкая, а работаю и живу на территории Украины, есть справка переселенца, нужно приехать в Донецк на пару дней. Входят они в положение, что мне не нужна их регистрация или привет эвакуатор», – задает вопрос Алексей.

Ему отвечает Бучковский: «У меня забрали машину по факту отсутствия регистрации, на второй день после заезда в днр, ЛЮБЫЕ доводы им были по барабану. Сказали: "если вы считаете наши действия незаконными – обращайтесь в суд". Или платите штраф и стоянку».

Пост вызвал активное обсуждение.

Алексей: «Все равно привет эвакуатор, если прописка донецкая»;

Aleksey: «Просил знакомых сходить в местное управление полиции и узнать, четкого ответа не дали, но предположили, что если человек зарегистрирован на территории Украины как переселенец, проблем быть не должно. Интересно мнение тех, кто сталкивался с подобным»;

Натали: «При въезде проходите все варианты регистрации. При въезде в ДНР дается 10 дней на перерегистрацию транспортного средства. Даже патруль может проверить дату вашего въезда. На 10-ый день уже будут проблемы. Лучше выехать уже на 5-6 день. Вечером не ездить машиной»;

Юрий: «Вопрос в другом: а есть ли у них там реально техсредства с доступом к базе ГАИ? Вот что-то сомнения у меня на эту тему есть. Проверить-то можно по базе и по украинскому номеру – он же привязан к ТП ДНР по-любому. Вопрос, могут ли это "на месте" осуществить. Да, момент. Человек был в камуфляже с автоматом, а не сотрудник ДПС с жезлом»;

Добрый: «Да какая вообще может быть регистрация? И таможня? Почитайте, что пишут в республиканских правах и паспорте – "ДНР, Украина". Где это видано, чтоб в одном государстве были границы и таможни»;

Сергей: «Столкнулся с подобным в ноябре. В МРЭО сказали переселенец+справка с работы и проблем нет. По факту когда остановили и я предоставил все документы, то сказали, что рады, что я поднимаю экономику Украины, но регистрация нужна. Мозги долго полоскали, но отпустили и сказали: если еще раз остановят, то – извините – штрафстоянка и т.д. и т.п.»;

Alex: «Да, в ноябре справка еще катила. С февраля справки не катят. У самого справка переселенца, узнавал у всех мрэо, гаи, разные инспекторы: забирают сразу, не нравится – подавай в суд»;

Андрей: «Есть два вида дырогайцев. Одни просто давят на слабо и им все равно, что у тебя за документы. Другие нормальные и любой документ типа справки переселенца или ПТС освобождают от дальнейшего с ними общения. По закону два месяца без регистрации. Справка переселенца – документ, устанавливающий текущее место жительства»;

Владимир: «Обязательная регистрация касается лиц/транспорта, имеющих регистрацию (по паспорту/свидетельству о регистрации ТС) на территории днр»;

Василий: «Если сидеть в машине, то не имеют права эвакуировать авто, и надо звонить юристу и пусть юрист им компостирует мозг»;

Сергей: «Юрист... не имеют права... шта? В ДНР? Европейскую конвенцию еще бы нам вспомнить».