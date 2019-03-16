В Донецке остановился электротехнический завод: долги по зарплате — 6 млн рублей

16.03.2019 08:55

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке остановилось предприятие «Донецкий электротехнический завод». Об этом сообщил местный «министр промышленности» Алексей Грановский, пишет ДонПресс.

Этот завод выпустил единственный трамвай «Я — Донецкий», который так и не смог быть введен в эксплуатацию.

«Завод работал, благодаря перепрофилированию — был загружен. Люди получали зарплату в полном объеме. После остановки проекта (по обновлению электротранспорта в Донецке, — ред.) ввиду отсутствия финансирования, завод протянул на старых заказах до февраля текущего года, с февраля завод в простое. Выполняют мелкие заказы для шахт, но о полноценной работе говорить не приходится», — рассказал Грановский.

По его данным, задолженность по заработной плате перед сотрудниками ДЭТЗ на сегодняшний день составляет около 6 млн руб.