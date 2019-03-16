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В Донецке остановился электротехнический завод: долги по зарплате — 6 млн рублей

16.03.2019 08:55
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В Донецке остановился электротехнический завод: долги по зарплате — 6 млн рублей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке остановилось предприятие «Донецкий электротехнический завод». Об этом сообщил местный «министр промышленности» Алексей Грановский, пишет ДонПресс.
Этот завод выпустил единственный трамвай «Я — Донецкий», который так и не смог быть введен в эксплуатацию.
«Завод работал, благодаря перепрофилированию — был загружен. Люди получали зарплату в полном объеме. После остановки проекта (по обновлению электротранспорта в Донецке, — ред.) ввиду отсутствия финансирования, завод протянул на старых заказах до февраля текущего года, с февраля завод в простое. Выполняют мелкие заказы для шахт, но о полноценной работе говорить не приходится», — рассказал Грановский.
По его данным, задолженность по заработной плате перед сотрудниками ДЭТЗ на сегодняшний день составляет около 6 млн руб.



Теги: Донецк, Донбасс, зарплата, завод, долги
 
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