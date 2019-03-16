В соцсети показали, как члены НВФ маскируют военную технику

16.03.2019 11:52

В социальных сетях жители неподконтрольных территорий Донбасса публикуют фото замаскированной военной техники подразделений НВФ «ДНР».

Соответствующий снимок опубликован на странице пользователя «Necro Mancer» в Twitter, передает donpress.com.

В комментарии к фото блогер пишет:

«Передовые позиции 1ак роа, маскировка»

На снимке видно, что свои танки члены НВФ прикрыли маскировочными сетками и сухой травой.