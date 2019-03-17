"Да они же ноль без палочки", - мечты главарей "Л/ДНР" на встречу с Путиным смешат даже сепаратистов

17.03.2019 18:00

Слухи о том, что главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник могут встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Крыму насмешили даже сепаратистов.

Слухи о Пушилине и Пасечнике прокомментировал в Telegram экс-главарь разведки террористической "ДНР" Евгений Тинянский, передает "Диалог.UA".

Российский пропагандист и друг террористов Донбасса Семен Пегов заявил о возможной встрече Пушилина и Пасечника с Путиным в Крыму, где те все трое собрались праздновать 5-ю годовщину оккупации полуострова. Тинянский посмеялся над этим "инсайдом". Он уверен, что для Путина встреча с этими безвольными пешками будет личным оскорблением. "Пушилин токсичен, не обладает должным уровнем легитимности и, мягко сказать, не соответствует уровню. Именно поэтому он фактически не участвует в протокольных мероприятиях даже на уровне Крыма. В основном массовые мероприятия и то на некотором расстоянии от официальных лиц", - отметил террорист.

Он также признал, что и Пасечник и Пушилин полностью подконтрольны Кремлю и без указки из Москвы не делают ни шага. "Денис и Пасечник не являются ни политически, ни экономически самостоятельными. Они не субъекты ни политики ни сколь-либо значимого переговорного процесса", - заверил Тинянский. По его мнению, Пегов распустил слухи о встрече Путина и главарей "Л/ДНР", чтобы попиарить последних. В ставленниках Кремля разочарованы на оккупированном Донбассе даже самые ярые поклонники "русского мира".