Дончане рассказали о низком качестве продуктов, продаваемых в местных магазинах

17.03.2019 19:03

Оккупационные «власти ДНР» ориентируют рынок на закупку российских продуктов, жестко наказывая предпринимателей за торговлю украинскими товарами. Однако, появляющиеся на полках магазинов российские продукты пугают дончан своим качеством. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В магазинах и на рынках временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов оккупационные «власти ДНР» запрещают продавать украинскую продукцию и заставляют продавать только российские продукты. Однако, жители временно оккупированных территорий сообщают об ужасном качестве продуктов, продаваемых в магазинах. Это касается всего – молочной и мясной продукции, консервов и даже овощей и фруктов. Многие начинают жаловаться на сильное ухудшение самочувствия после употребления таких продуктов.

Вот как описывают происходящее жители Донецка:

«Белокачанная капуста (ключевое слово БЕЛО), купленная в дырявом супермаркете, за два дня лежания в холодильнике стала ярко-зеленой… Шо мы едим?!!! Шо за мутантов!?!»,

«Вот всегда в таких случаях боюсь, что я мутирую в р… ю… Ну невозможно жрать все время молочку на крахмале, сало на мыле и овощи на хрен знает чем… и не превратится в в…ов. Кажется у нас иммунитет, ))))))))) Болею часто, но мутации по-прежнему не берут организм».

«У нас иммунитет!!! Врожденно-приобретенный! Сдохнуть можем, но в р… ню не мутируем!»,

«Вот это и пугает. Здоровье реально пошатнулось так, шо капец. Из больниц не вылажу. Нет, чтобы просто расслабиться и принять действительность. А он сопротивляется, сгорает, но сопротивляется».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.