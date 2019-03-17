Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты

17.03.2019 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) продается большое количество просроченных продуктов. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
Так, жительница города Алена опубликовала фото плавленого сырного продукта «Городской», который купила в магазине местной сети «Авоська».
Пользователи комментируют фото:
Любовь: «Божечки, там уже развилась новая форма жизни»;
Андрей: «Так это нормально, епте. Нас же из мусорников России кормят, так это вполне норм»;
Светлана: «Ибо нефиг покупать сырки за 10 р, что от такого ждать? Я их уличным собакам иногда беру и неоднократно такая же картина, только с меньшей площадью озеленения»;
Марина: «Написано Городской, от сажи черный»;
Анюта: «Ух, яка прелесть, сколько же они ее растили?»;
Наталья: «Бог мой, как красиво-то… Жаль, несъедобно»;
Александр: «Ооооо.....так это сыр с витаминками»;
Аня: «Это сыр дорблек (разновидность дорблю), только по-енакиевски».
При этом представители «народного контроля ДНР» провели рейд по 5 магазинам города. В них было выявлено 30 килограммов просроченной продукции.
Среди них вареники, срок годности которых истек почти полгода назад.



Теги: Донбасс, Енакиево, плесень, ДНР, продукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх