Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"

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Новые законодательные инициативы, которые готовит Кремль, с нетерпением ждут коллаборанты, активно помогавшие Москве захватывать восток Украины. Но медаль имеет и обратную сторону: в результате закон может сработать в пользу Киева.
В социальных сетях активно обсуждают новое сообщение бывшего "главнокомандующего армии Новороссии" Игоря Стрелкова-Гиркина, который анонсировал законопроект, непосредственно касающийся жителей "Л/ДНР", сообщает "Диалог.UA".
Пост с предполагаемым "нововведением" Гиркин опубликовал на странице в соцсети.
Стрелков пишет о желании официальной Москвы существенно упростить выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. При этом, в первую очередь, возможность получить заветный документ с двуглавым орлом появится у "чиновников и силовиков" "Л/ДНР". Однозначно это событие Гиркин оценивать не берется, он выражает опасение, что, получив гражданство РФ, жители Донбасса устроят массовое бегство из "республик".
Теги: Россия, Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ЛНР, Стрелков, Гиркин, соцсети
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