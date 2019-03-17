Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"

17.03.2019 18:19

Новые законодательные инициативы, которые готовит Кремль, с нетерпением ждут коллаборанты, активно помогавшие Москве захватывать восток Украины. Но медаль имеет и обратную сторону: в результате закон может сработать в пользу Киева.

В социальных сетях активно обсуждают новое сообщение бывшего "главнокомандующего армии Новороссии" Игоря Стрелкова-Гиркина, который анонсировал законопроект, непосредственно касающийся жителей "Л/ДНР", сообщает "Диалог.UA".

Пост с предполагаемым "нововведением" Гиркин опубликовал на странице в соцсети.

Стрелков пишет о желании официальной Москвы существенно упростить выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. При этом, в первую очередь, возможность получить заветный документ с двуглавым орлом появится у "чиновников и силовиков" "Л/ДНР". Однозначно это событие Гиркин оценивать не берется, он выражает опасение, что, получив гражданство РФ, жители Донбасса устроят массовое бегство из "республик".