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Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным

17.03.2019 15:00
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Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным

Главари "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник рассчитывают на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Крыму в ближайший понедельник и приготовили для него целый ряд предложений по оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, отмечая данные о возможном проведении переговоров между Путиным и главарями боевиков.

В сообщении отмечается, что Путина ожидают на территории оккупированного полуострова по случаю мероприятий в пятую годовщину оккупации полуострова. В мероприятии будут принимать участие и Пушилин с Пасечником, планируя переговоры с российским президентом.

Согласно источникам Telegram-канала боевиков, лидеры "ЛДНР" приготовили для российского президента "целый ряд довольно громких предложений, в расчете хотя бы на короткую и неформальную встречу, скажем так, в кулуарах". Сами боевики не исключают, что Путин сможет провести переговоры с наемниками, чтобы подчеркнуть долгосрочность и экспансию "крымского проекта" на другие территории.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, Путин, Крым, Пушилин, Пасечник
 
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