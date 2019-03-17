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На Донбассе произошла трагедия: в результате обстрелов силы ООС понесли непоправимые потери
На протяжении сегодняшнего дня, шестнадцатого марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы, несмотря на договоренность о режиме тишины, дважды обстреляли украинских защитников. Результатом кровавых атак российских наемников стала гибель одного из бойцов Вооруженных сил Украины.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на страницу ООС в «Фейсбук», по состоянию на восемнадцать часов было зафиксировано два обстрела позиций украинских военнослужащих на Донбассе со стороны пророссийских боевиков. Также отмечается, что вражеские силы применяли при этом запрещенное вооружение.
Так, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный террористы, применяя минометы 82-го калибра, гранатометы разных систем, пулеметы крупного калибра, стрелковое оружие, обстреляли позиции украинских военнослужащих. В ведомстве добавили: «В результате обстрелов был убит террористами один украинский военный. Еще один из защитников нашей Родины получил ранение».
Теги: Донбасс, война, ООС
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