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Архив - Донецкая область

На Донетчине неизвестные похитили мужчину

17.03.2019 07:10
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В городе Покровск Донецкой области неизвестные мужчины похитили человека. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, в Покровск в микрорайоне Шахтерский два человека, как отмечают очевидцы, кавказской внешности, применяя силу, затолкали в автомобиль местного жителя, 1995 года рождения. Сообщается, что мужчину увезли в неизвестном направлении и с того момента он на связь не выходил.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, мужчина, похищение
 
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