На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен

17.03.2019 13:15

Снайперы и десантники, которые находятся на передовой в районе боевых действий на Донбассе, с 1 апреля получат по 24 тысячи гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба президента.

«Сегодня только доплата на передовой составляет 12 тыс. грн. А с 1 апреля снайперы, десантники, военные горно-штурмовых бригад получат по 24 тыс. грн, если они на передовой», - отметил Порошенко.

Напомним, зарплата украинских военнослужащих с 1 января 2018 года выросла в среднем на 30% и теперь составляет не менее 10 тыс. грн.

Источник: https://mrpl.city