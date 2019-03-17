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Архив - Донецкая область

Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом

17.03.2019 19:38
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Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом

В селе Васильевка Ясиноватского района Донецкой области (под контролем группировки «ДНР») горит жилой дом.

Об этом рассказали в так называемом «представительстве ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.

Согласно их заявлению, в результате боевых действий произошло возгорание жилого дома на территории дачного кооператива в селе Васильевка.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.



Теги: Донбасс, дом, пожар, жертвы, обстрел, ДНР, СЦКК
 
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