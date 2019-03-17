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Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео
17.03.2019 11:02
На одном из полигонов, расположенных на неподконтрольной Украине части Донецкой области подразделения НВФ проводят танковые учения Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «управления народной милиции ДНР».
По данным «ведомства» члены НВФ учатся преодолевать водные преграды, загружать снаряды и вести боевую стрельбу. Также, там отметили, что вскоре состоится очередной этап «танковых состязаний».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, учения, ДНР, боевики
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