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Порошенко заявил о скором возврате Донбасса и Крыма в Украину

17.03.2019 17:10
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Порошенко заявил о скором возврате Донбасса и Крыма в Украину

Действующий президент Украины Петр Порошенко в столице нашей страны во время встречи с избирателями заявил, что власти нашей страны сразу же после выборов «сделают решительные шаги для возвращения Крыма и Донбасса», о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс».

Таким образом, информагентство пишет, что Петр Алексеевич заявил: «Крымский полуостров и Донбасс вернутся в состав Украины. Мы сделаем решительные шаги после выборов для того, чтобы вернуть Донбасс и Крым при помощи политико-дипломатического пути».

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в штабе гаранта Конституции Украины Петра Порошенко отметили, что на сегодняшний митинг в поддержку украинского лидера на Михайловскую площадь собрались почти сорок тысяч украинцев.



Теги: Донбасс, Крым, выборы президента, Порошенко
 
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