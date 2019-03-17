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Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"
Фото сего события облетело соцсети. Даже сепаратисты стебутся над произошедшим: Пушилин выглядит так, как будто кладет цветы к могиле почившего.
"Пушилин - наш агент и что-то знает", - прокомментировал фото офицер ВСУ Анатолий Штефан. Его подписчики заподозрили, что в букете главаря "ДНР" явно четное число цветов. "Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу", - согласились с военным подписчики.
"Видимо, что-то знает чувак", - хохочет известный блогер "Фашик Донецкий".
"Поймал букет невесты на похоронах Захарченко и решил передать эстафету", - высказал предположение один из комментаторов.
Другие уже советуют Пушилину "выбирать себе кафе", так как Москва такого унижения не прощает. "Уже бы свечку ставил, а не цветы", - советуют главарю "республики" пользователи соцсетей.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ДНР, Пушилин
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- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник11:30
- Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео11:02
- В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные08:45
- Боевики «ДНР» на блокпостах издеваются над людьми. Люди в ярости08:01
- На Донбассе ВСУ смертельно ударили по боевикам07:45
- На Донбассе произошла трагедия: в результате обстрелов силы ООС понесли непоправимые потери07:26
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