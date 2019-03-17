Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"

17.03.2019 12:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"

Фото сего события облетело соцсети. Даже сепаратисты стебутся над произошедшим: Пушилин выглядит так, как будто кладет цветы к могиле почившего.

"Пушилин - наш агент и что-то знает", - прокомментировал фото офицер ВСУ Анатолий Штефан. Его подписчики заподозрили, что в букете главаря "ДНР" явно четное число цветов. "Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу", - согласились с военным подписчики.


"Видимо, что-то знает чувак", - хохочет известный блогер "Фашик Донецкий".

"Поймал букет невесты на похоронах Захарченко и решил передать эстафету", - высказал предположение один из комментаторов.

Другие уже советуют Пушилину "выбирать себе кафе", так как Москва такого унижения не прощает. "Уже бы свечку ставил, а не цветы", - советуют главарю "республики" пользователи соцсетей.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх