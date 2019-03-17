Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"

17.03.2019 12:16

Фото сего события облетело соцсети. Даже сепаратисты стебутся над произошедшим: Пушилин выглядит так, как будто кладет цветы к могиле почившего.

"Пушилин - наш агент и что-то знает", - прокомментировал фото офицер ВСУ Анатолий Штефан. Его подписчики заподозрили, что в букете главаря "ДНР" явно четное число цветов. "Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу", - согласились с военным подписчики.





"Видимо, что-то знает чувак", - хохочет известный блогер "Фашик Донецкий".

"Поймал букет невесты на похоронах Захарченко и решил передать эстафету", - высказал предположение один из комментаторов.

Другие уже советуют Пушилину "выбирать себе кафе", так как Москва такого унижения не прощает. "Уже бы свечку ставил, а не цветы", - советуют главарю "республики" пользователи соцсетей.



Источник: www.dialog.ua