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Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины

17.03.2019 22:31
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В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины

В так называемой «народной милиции ДНР» заявили, что украинские силовики якобы «готовят провокацию» в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщил представитель подразделений НВФ «народной милиции» Даниил Безсонов, передает donpress.com.

По его словам, украинские силовики в ходе учений провели условное минирование железнодорожного вокзала и трех торговых центров города. При этом Безсонов добавил:

«Согласно полученной нами закрытой информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений, но и носит политический характер».

Также, Безсонов высказал мнение, что Украины якобы, готовит провокацию, чтобы дестабилизировать обстановку во время выборов президента Украины.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, милиция, учения, железнодорожный вокзал, выборы президента, ДНР, минирование, НВФ, провокации
 
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