В сети опубликовали видео позиций «спецназа МВД ДНР» под Ясиноватой

17.03.2019 13:32

В сети опубликовали видео «репортажа» из так называемого «ротного опорного пункта», расположенного на линии соприкосновения подразделения «штурмовой роты спецназа Внутренних войск МВД ДНР» в районе неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой Донецкой области.

На видео показаны блиндажи, окопы подразделений НВФ. Также, сами члены НВФ рассказывают о своих вылазках к позициям ВСУ и озвучивают дальнейшие планы по «продвижению» в зоне ООС.

Источник: https://donpress.com