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Архив - Донецкая область

В сети опубликовали видео позиций «спецназа МВД ДНР» под Ясиноватой

17.03.2019 13:32
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В сети опубликовали видео позиций «спецназа МВД ДНР» под Ясиноватой

В сети опубликовали видео «репортажа» из так называемого «ротного опорного пункта», расположенного на линии соприкосновения подразделения «штурмовой роты спецназа Внутренних войск МВД ДНР» в районе неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой Донецкой области.

На видео показаны блиндажи, окопы подразделений НВФ. Также, сами члены НВФ рассказывают о своих вылазках к позициям ВСУ и озвучивают дальнейшие планы по «продвижению» в зоне ООС.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, Ясиноватая, МВД, ДНР
 
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