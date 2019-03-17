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ВСУ под Вольным заставили врага пожалеть о смертельной атаке - у "ЛНР" потери и разгромлена техника
Гибридная армия России убила бойца ООС в районе хутора Вольный.
ВСУ не спустили этого врагу с рук. У него потери в живой силе и технике.
Последними новостями с линии фронта поделился в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA". В субботу, 16 марта, террористы "ЛНР" обрушили огонь запрещенных "Минском" 82-мм минометов и пулеметов на позиции ВСУ у хутора Вольный.
Это зона ответственности оперативно-тактической группы ООС "Север". В результате этого обстрела был смертельно ранен украинский военнослужащий.
ВСУ мощной "ответкой" отомстили врагу за атаку. По данным разведчиков, бойцам ООС удалось ликвидировать 2 террористов, еще одного ранить. Кроме того, они еще и разгромили российский дрон, корректировавший огонь артиллерии по позициям ООС.
После этого враг затих. В штабе уверяют, что с полуночи 17 марта и до 7:00 утра обстрелов и провокаций со стороны группировк "Л/ДНР" зафиксировано не было.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ЛНР, ВСУ, ООС
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