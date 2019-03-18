Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин

18.03.2019 14:38

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области довольно большие очереди собрались на Бахмутском направлении. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Так, на Бахмутском направлении с утра собралось более полутысячи человек пешей очереди и около 200 автомобилей:

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:30, 205 автомобилей, 65 — автобусов и микроавтобусов, до 580 человек пешей очереди»

«На Артемовск, по состоянию на 11.00, 170 автомобилей, 30 — автобусов и микроавтобусов, около 500 человек пешей очереди».

На Марьинском направлении на блокпосту Каргил отмечается большая очередь выезд:

«Марьинка в Украину: льгота 50/100»

В Еленовке на Мариупольском направлении с 05:20 уже собралась довольно большая очередь на въезд в Украину, также, много льготников:

«Машин очень много, стоим с 05.20 по льготной очереди уже 48»

«Пропускают уже, машин много до поворота»

«На Еленовке очередь в Марик до автостанции, льготная -до половины очереди обычной».

«Добрый день, только что маму отвез на Еленовку на автобус, в сторону Мариуполя машины стоят до сих пор на церкви, льгота 1/3(около 60 авто), это по состоянию на 11,40 МСК. Еленовка в Украину очередь уходит за поворот дальше не видно, а в Донецк машин 20 на Еленовке».

Источник: https://donpress.com