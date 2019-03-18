Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике

18.03.2019 10:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Так называемый экс-«начальник разведки» «ДНР» Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») на своей странице в соцсети рассказал, как бывшего «министра обороны «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) везли из Славянска Донецкой области в Горловку в багажнике машины.

Возмущенный жесткой критикой подразделений НВФ Гиркиным «Хмурый» заявил, что «министр обороны ДНР» ехал в Горловку в багажнике автомобиля, обложенный бронежилетами:

«Министр обороны едет по территории Республики, полностью контролируемой ополчением (маршрут Краматорск-Дружковка-Константиновка- Дзержинск-Горловка), до самого ближайшего блок-поста ВСУ 15 км ЛЕЖА В БАГАЖНИКЕ АВТОМОБИЛЯ, ОБЛОЖЕННЫЙ БРОНЕЖИЛЕТАМИ (!!!) Повторяю, МИНИСТР, повторяю ОБОРОНЫ, повторяю ПО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, повторяю ЛЕЖА В БАГАЖНИКЕ. Сразу уточняю, свидетелей данного постыдного „передвижения“ достаточно».

В свою очередь, сам Гиркин заявил, что уже «не помнит» каким образом добирался до Горловки и не исключает, что мог уснуть в багажнике «из-за усталости»:

«Признаться, я не помню — где сидел — на первом сидении, или на втором, или даже в багажнике. Но даже если-бы это было так… — ничего особо зазорного в этом не вижу.

Если я и прилегал во время пути (хотя мы останавливались, на пример, в Константиновке на базе местного гарнизона), то отнюдь не по «трусости», а по вполне понятной усталости — за двое суток я почти не спал — более-менее нормально поспать 3 часа мне удалось только в Горловке в штабе у Безлера».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, Славянск, ДНР, Гиркин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх