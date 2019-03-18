Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике

18.03.2019 10:47

Так называемый экс-«начальник разведки» «ДНР» Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») на своей странице в соцсети рассказал, как бывшего «министра обороны «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) везли из Славянска Донецкой области в Горловку в багажнике машины.

Возмущенный жесткой критикой подразделений НВФ Гиркиным «Хмурый» заявил, что «министр обороны ДНР» ехал в Горловку в багажнике автомобиля, обложенный бронежилетами:

«Министр обороны едет по территории Республики, полностью контролируемой ополчением (маршрут Краматорск-Дружковка-Константиновка- Дзержинск-Горловка), до самого ближайшего блок-поста ВСУ 15 км ЛЕЖА В БАГАЖНИКЕ АВТОМОБИЛЯ, ОБЛОЖЕННЫЙ БРОНЕЖИЛЕТАМИ (!!!) Повторяю, МИНИСТР, повторяю ОБОРОНЫ, повторяю ПО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, повторяю ЛЕЖА В БАГАЖНИКЕ. Сразу уточняю, свидетелей данного постыдного „передвижения“ достаточно».

В свою очередь, сам Гиркин заявил, что уже «не помнит» каким образом добирался до Горловки и не исключает, что мог уснуть в багажнике «из-за усталости»:

«Признаться, я не помню — где сидел — на первом сидении, или на втором, или даже в багажнике. Но даже если-бы это было так… — ничего особо зазорного в этом не вижу.

Если я и прилегал во время пути (хотя мы останавливались, на пример, в Константиновке на базе местного гарнизона), то отнюдь не по «трусости», а по вполне понятной усталости — за двое суток я почти не спал — более-менее нормально поспать 3 часа мне удалось только в Горловке в штабе у Безлера».

Источник: https://donpress.com